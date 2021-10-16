«Спартак» — «Динамо»: футболисты устроили массовую потасовку

«Футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку в первом тайме матча 11-го тура РПЛ.

На 42-й минуте Максимилиано Кофрие получил болезненный удар по ноге от Арсена Захаряна. Спартаковцы тут же пошли разбираться, Самуэль Жиго подбежал и потолкался с Арсеном, а затем стал спорить с тренерским штабом «Динамо».

Арсен Захарян, Вячеслав Грулёв, Самуэль Жиго и Георгий Джикия получили жёлтые карточки.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).



Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).