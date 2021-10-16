Джикия сцепился с Грулёвым, Жиго оттягивали за майку. Главные фото массовой стычки в дерби

16 октября в Москве на поле стадиона «Открытие Банк Арена» игроки «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку в конце первого тайма матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги. На момент потасовки «Динамо» вело 1:0. Конфликт произошёл после игрового эпизода между Арсеном Захаряном и Максимилиано Кофрие.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
Главные кадры стычки игроков «Спартака» и «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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