«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: составы команд на матч 9-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала Сосьедад» и «Мальорки» на матч 9-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Мальорка».



«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Ле Норман, Элустондо, Сальдуа, Гевара, Янузай, Наварро, Мерино, Порту, Исак.



Запасные: Райан, Горосабель, Досагарат, Сильва, Туррьентес, Субельдия, Субименди, Джуара, Лобете, Сёрлот.



«Мальорка»: Рейна, Оливан, Руссо, Вальент, Маффео, Руис, Батталья, Кан Ин, Родригес, Ндиайе, Родригес.



Запасные: Грейф, Роман, Гайя, Састре, Фебас, Баба, Севилья, Санчес, Жуниор, Мбула, Ниньо, Пратс.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр – Андрес Фуэнтес.