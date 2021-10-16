«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: составы команд на матч 9-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала Сосьедад» и «Мальорки» на матч 9-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Мальорка».
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Ле Норман, Элустондо, Сальдуа, Гевара, Янузай, Наварро, Мерино, Порту, Исак.
Запасные: Райан, Горосабель, Досагарат, Сильва, Туррьентес, Субельдия, Субименди, Джуара, Лобете, Сёрлот.
«Мальорка»: Рейна, Оливан, Руссо, Вальент, Маффео, Руис, Батталья, Кан Ин, Родригес, Ндиайе, Родригес.
Запасные: Грейф, Роман, Гайя, Састре, Фебас, Баба, Севилья, Санчес, Жуниор, Мбула, Ниньо, Пратс.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр – Андрес Фуэнтес.
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