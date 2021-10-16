Руй Витория: «Спартак» заслуженно отыгрался в матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги мачта 11-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:2. «Спартак» уступал в счёте, но забил два мяча в самой концовке.
«Игроки боролись, создавали голевые моменты. Я считаю, что мы заслуженно отыгрались. Была очень напряжённая борьба, и мы играли так, как могли. Иногда даже не так важно завоевать очки, но важно играть так, как мы знаем и умеем.
Наши игроки делали всё возможное, атаковали ворота. Иногда в матче бывает непросто переломить ситуацию. Игра шла с одной скоростью, а потом — совершенно с другой. Но самое главное, что эти усилия были приложены и мы забили два гола в концовке», — сказал Шварц в эфире «Матч ТВ».
Московское «Динамо» в 11 матчах набрало 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (17) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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