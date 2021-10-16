Сергей Карасёв — о матче «Спартак» — «Динамо»: дерби такое и должно быть

Арбитр Сергей Карасёв, работавший на матче 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (2:2), поделился впечатлениями от встречи. В концовке первого тайма произошла массовая потасовка с участием игроков обеих команд.
«Непростое дерби. Про потасовку не буду ничего комментировать, посмотрите повторы. Дерби такое и должно быть. Времени сейчас много, всё проанализируют. Любое дерби — это всегда непросто.
Цель? Побольше хороших матчей в Лиге чемпионов, остаться в профессии подольше, как Владислав Юрьевич Безбородов. Списков на чемпионат мира ещё нет, ждём.
Нереально, чтобы меня позвали судить в АПЛ на матч. В Англии и топ пять чемпионатов свои судьи.
Ничего не знаю, что будет на «Вечернем Урганте». Я пока не совсем в теме, как это всё будет. Исполнить «Валера, Валера»? У меня немного другой стиль», — передаёт слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 16 октября 2021
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