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Сергей Карасёв — о матче «Спартак» — «Динамо»: дерби такое и должно быть

Сергей Карасёв — о матче «Спартак» — «Динамо»: дерби такое и должно быть
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Арбитр Сергей Карасёв, работавший на матче 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (2:2), поделился впечатлениями от встречи. В концовке первого тайма произошла массовая потасовка с участием игроков обеих команд.

«Непростое дерби. Про потасовку не буду ничего комментировать, посмотрите повторы. Дерби такое и должно быть. Времени сейчас много, всё проанализируют. Любое дерби — это всегда непросто.

Цель? Побольше хороших матчей в Лиге чемпионов, остаться в профессии подольше, как Владислав Юрьевич Безбородов. Списков на чемпионат мира ещё нет, ждём.

Нереально, чтобы меня позвали судить в АПЛ на матч. В Англии и топ пять чемпионатов свои судьи.

Ничего не знаю, что будет на «Вечернем Урганте». Я пока не совсем в теме, как это всё будет. Исполнить «Валера, Валера»? У меня немного другой стиль», — передаёт слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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