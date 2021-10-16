«Милан» обыграл «Верону», уступая в счёте 0:2, и вышел на 1-е место в Серии А

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился матч 8-го тура итальянской Серии А. «Милан» принимал «Верону».
Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. При этом «Милану» пришлось отыгрываться. Уже на 7-й минуте Джанлука Капрари открыл счёт и вывел гостей вперёд. А на 24-й минуте Антонин Барак реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей.
Во втором тайме «Милану» удалось переломить ход неудачно складывающегося матча. На 59-й минуте Оливье Жиру отыграл один мяч. На 76-й минуте Франк Кессье восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти. А уже через две минуты Корай Гюнтер отправил мяч в свои ворота, а «Милан» вышел вперёд.
«Милан» набрал 22 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. 2-е место занимает «Наполи» (21). «Верона» занимает 13-е место, набрав восемь очков.
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