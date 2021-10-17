«Реал Сосьедад» в меньшинстве обыграл «Мальорку» и обошёл «Реал» в таблице Примеры
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В матче 9-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» переиграл «Мальорку». Встреча проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:0.
В конце первого тайма защитник «Реала» Айен Муньос был удалён с поля. Муньос пошёл в опрометчивый подкат, зацепив ноги соперника. Судья не стал прощать защитника, показав тому вторую жёлтую карточку.
На 90-й минуте единственный гол забил нападающий «Реала Сосьедад» Хулен Лобете, который принял передачу на входе в штрафную, качнул защитника и пробил — мяч после рикошета залетел в ворота под руками голкипера.
«Реал Сосьедад» набрал в девяти матчах 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. На втором месте — мадридский «Реал» (17).
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