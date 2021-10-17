Ордец — лучший игрок матча «Спартак» — «Динамо» по версии WhoScored. Максименко — худший

Портал WhoScored выставил оценки игрокам московского «Спартака» и столичного «Динамо» за матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2).



Лучшим игроком встречи признан защитник «Динамо» Иван Ордец с оценкой 8. Худший футболист матча — голкипер Александр Максименко (4,8).

«Спартак»: Максименко (4,8), Кофрие (6,7), Жиго (7,0), Джикия (7,3), Айртон (6,4), Литвинов (6,7), Зобнин (6,0), Мозес (6,9), Бакаев (6,9), Ларссон (6,6), Соболев (6,7), Ломовицкий (7,2), Рассказов (6,2), Игнатов (6,1).

«Динамо»: Шунин (6,2), Варела (6,7), Ордец (8,1), Евгеньев (6,9), Скопинцев (6,9), Моро (7,3), Фомин (6,9), Шиманьски (7,1), Захарян (6,1), Н'Жье (6,0), Грулёв (6,2), Сазонов (6,0), Паршивлюк (6,0), Тюкавин (6,7), Игбун (6,0).