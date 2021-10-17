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Сандро Вагнер: «Золотой мяч» получит Кьеллини. Месси его не заслужил

Сандро Вагнер: «Золотой мяч» получит Кьеллини. Месси его не заслужил
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Бывший нападающий «Баварии» Сандро Вагнер назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в этом году. По его мнению, обладателем престижной личной награды должен стать защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

«Месси не заслужил «Золотой мяч». В этом году его должен получить Кьеллини, это очевидно. Сразу за ним расположится Роберт Левандовски. Месси – ноль процентов», – приводит слова Вагнера Sport1.de со ссылкой на DAZN.

Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. В него вошли: Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мейсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Атлетико»).

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