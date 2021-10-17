«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Нижний Новгород».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут ассистенты Владимир Миневич (Смоленск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
«Нижний Новгород» набрал 14 очков в 10 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (13) располагаются на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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