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«Оренбург» не смог победить «Олимп-Долгопрудный», «Краснодар-2» проиграл «Енисею»

«Оренбург» не смог победить «Олимп-Долгопрудный», «Краснодар-2» проиграл «Енисею»
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В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Олимп-Долгопрудный» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Родина» в Химках и завершилась ничьей со счётом 0:0.

«Оренбург» набрал 38 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Олимп-Долгопрудный» (22) располагается на 13-м месте. В тройку лидеров входят «Торпедо» (32) и «Алания» (32).

В другом матче ФНЛ «Енисей» обыграл «Краснодар-2». Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Красноярске, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 41-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Енисея» Егор Иванов. Преимущество хозяев на 78-й минуте встречи упрочил нападающий Андрей Окладников.

ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Иванов – 41'   2:0 Окладников – 78'
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