«Оренбург» не смог победить «Олимп-Долгопрудный», «Краснодар-2» проиграл «Енисею»
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В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Олимп-Долгопрудный» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Родина» в Химках и завершилась ничьей со счётом 0:0.
«Оренбург» набрал 38 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Олимп-Долгопрудный» (22) располагается на 13-м месте. В тройку лидеров входят «Торпедо» (32) и «Алания» (32).
В другом матче ФНЛ «Енисей» обыграл «Краснодар-2». Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Красноярске, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 41-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Енисея» Егор Иванов. Преимущество хозяев на 78-й минуте встречи упрочил нападающий Андрей Окладников.
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
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