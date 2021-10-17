«Оренбург» не смог победить «Олимп-Долгопрудный», «Краснодар-2» проиграл «Енисею»

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Олимп-Долгопрудный» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Родина» в Химках и завершилась ничьей со счётом 0:0.



«Оренбург» набрал 38 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Олимп-Долгопрудный» (22) располагается на 13-м месте. В тройку лидеров входят «Торпедо» (32) и «Алания» (32).

В другом матче ФНЛ «Енисей» обыграл «Краснодар-2». Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Красноярске, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 41-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Енисея» Егор Иванов. Преимущество хозяев на 78-й минуте встречи упрочил нападающий Андрей Окладников.