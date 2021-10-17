«Торпедо» прервало пятиматчевую серию без побед, обыграв «Велес»

В Домодедово на стадионе «Авангард» завершился матч 18-го тура ФНЛ. «Велес» принимал московское «Торпедо».
Матч получился ярким, а команды забили восемь мячей. «Торпедо» одержало победу со счётом 5:3.
На 14-й минуте москвичи вышли вперёд благодаря голу Мухаммада Султонова. Но ещё до конца первого тайма хозяева забили дважды, дублем отметился Артур Галоян. В начале второго тайма Андрей Евдокимов восстановил равновесие в счёте, но «Торпедо» вскоре вновь оказалось в роли догоняющего, вперёд «Велес» вывел Данила Ежков.
После этого забивали уже лишь гости. Счёт сравнял Игорь Лебеденко, а ещё два мяча забил Иван Темников.
«Торпедо» одержало первую победу после серии из пяти безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 35 очков, они занимают 2-е место в турнирной таблице. «Велес», набрав 27 очков, находится на 7-м месте.
- 17 октября 2021
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