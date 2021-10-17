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«Торпедо» прервало пятиматчевую серию без побед, обыграв «Велес»

«Торпедо» прервало пятиматчевую серию без побед, обыграв «Велес»
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В Домодедово на стадионе «Авангард» завершился матч 18-го тура ФНЛ. «Велес» принимал московское «Торпедо».

Матч получился ярким, а команды забили восемь мячей. «Торпедо» одержало победу со счётом 5:3.

На 14-й минуте москвичи вышли вперёд благодаря голу Мухаммада Султонова. Но ещё до конца первого тайма хозяева забили дважды, дублем отметился Артур Галоян. В начале второго тайма Андрей Евдокимов восстановил равновесие в счёте, но «Торпедо» вскоре вновь оказалось в роли догоняющего, вперёд «Велес» вывел Данила Ежков.

После этого забивали уже лишь гости. Счёт сравнял Игорь Лебеденко, а ещё два мяча забил Иван Темников.

«Торпедо» одержало первую победу после серии из пяти безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 35 очков, они занимают 2-е место в турнирной таблице. «Велес», набрав 27 очков, находится на 7-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
3 : 5
Торпедо М
Москва
0:1 Султонов – 14'   1:1 Галоян – 23'   2:1 Галоян – 44'   2:2 Евдокимов – 51'   3:2 Ежков – 65'   3:3 Лебеденко – 67'   3:4 Темников – 70'   3:5 Темников – 75'
Удаления: нет / Адаев – 84'
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