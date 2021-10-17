Каррагер — о перспективах «Ньюкасла»: победа в чемпионате к 2030 году станет подвигом

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о перспективах «Ньюкасл Юнайтед» в английской Премьер-лиге после смены владельца.



«Независимо от того, сколько денег будет инвестировано в клуб, завоевание «Ньюкаслом» чемпионского титула к 2030 году станет удивительным подвигом. Во многом для «Ньюкасла» это будет труднее, чем для «Манчестер Сити».



Им есть чему поучиться и что почерпнуть из того, что произошло после покупки «Сити», «Челси» и «Пари Сен-Жермен», — цитирует Каррагера The Telegraph.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.



Сегодня, 17 октября, «Ньюкасл» на своём поле сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Начало матча — в 18:30 мск.

Новость по теме Бюджет «Ньюкасла» на приобретения игроков зимой составит € 59 млн