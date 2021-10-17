Бюджет «Ньюкасла» на приобретения игроков зимой составит € 59 млн

Авторитетное британское издание The Telegraph опубликовало информацию о перспективах «Ньюкасл Юнайтед» на ближайшее трансферное окно после приобретения клуба государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

Как отмечает источник, «Ньюкасл», вероятно, потратит лишь часть из € 225 млн, которые им разрешено инвестировать в игроков в январе по правилам финансового фэйр-плей. На ближайшее январское трансферное окно владельцами запланирован бюджет всего в € 59 млн.

У клуба всё ещё нет спортивного директора, собственного специалиста по подбору персонала и генерального директора, поэтому логично подождать до лета, чтобы сделать действительно большие денежные вливания.

Вполне возможно, что фанатам «Ньюкасла» также придётся подождать, пока будут согласованы новые спонсорские соглашения — предположительно с компаниями в Саудовской Аравии.

Напомним, что сегодня, 17 октября, «Ньюкасл» на своём поле сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Начало матча – в 18:30 мск.