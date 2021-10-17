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В «Локомотив» перейдёт австрийский физиотерапевт

В «Локомотив» перейдёт австрийский физиотерапевт
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Австрийский физиотерапевт Мартин Хаммерле присоединится к «Локомотиву». О переходе в столичный клуб сообщил сам специалист, который в настоящее время работает в олимпийском центре.

«У меня появилась интересная возможность, я делаю смелый шаг. У нас отличный олимпийский центр, меня здесь всё устраивает, но мне хочется стать частью большого проекта, это новый вызов для меня», — цитирует Хаммерле Vol.at.

С 2009 по 2020 год Хаммерле работал в австрийском клубе «Альтах».

Ранее «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немец Маркус Гисдоль. Под руководством Гисдоля «Локо» сыграл вничью с «Рубином» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счётом 2:2.

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