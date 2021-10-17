Горшков: Зиньковского персонально опекали, старались выключить. Но план «Крыльев» сработал

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал победу в матче 11-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0).

«Мы всегда уделяем внимание переходным фазам, стараемся после перехвата быстро провести атаку. Сегодня это получилось, мы довольны. Если бы Влад (Сарвели. — Прим. «Чемпионата») не тронул, был бы мой гол, чуть обидно, ха-ха. Всегда есть к чему стремиться, нужно уделять внимание и мнению тренеров и аналитиков.



Мы хотели бы играть с позиции силы, но уровень лиги такой, что не везде это позволительно, не все команды дают это делать. Нужно быть гибкими: играть и первым номером, и вторым. «Нижний» хорошо подготовился к нам, было видно, что они организованно оборонялись, знали наши сильные стороны. Зиньковского вообще сегодня персонально опекали, старались выключить. Но наш план на игру сработал, довольны результатом. После свистка ногу свело так, что не мог разогнуть, сейчас будем восстанавливаться.



Нам без разницы, где играть: дома или на выезде, везде хорошие поля, достаточно много времени на подготовку. Конечно, хочется попасть в еврокубки, но ещё рано говорить, готовы или нет. Идём от игры к игре, стараемся набирать очки и выигрывать», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.