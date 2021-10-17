Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» уступил «Тоттенхэму» в первом матче после покупки клуба саудовцами

«Ньюкасл» уступил «Тоттенхэму» в первом матче после покупки клуба саудовцами
Комментарии

Сегодня, 17 октября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Гости одержали победу со счётом 3:2.

Первый мяч в матче был забит уже на 2-й минуте. Отличился нападающий «сорок» Каллум Уилсон, ему ассистировал Хавьер Манкильо.

Гол Уилсона в ворота «Тоттенхэма»:

Однако уже на 17-й минуте матча полузащитник «шпор» Тангай Н’Домбеле забил гол с передачи Серхио Регилона и сравнял счёт.

Видео ответного гола Н'Домбеле:

Через пять минут Гарри Кейн вывел свою команду вперёд, голевую передачу на форварда отдал Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Гол нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна:

На 41-й минуте матча арбитр Андре Марринер остановил игру из-за того, что одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Медики «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» побежали оказывать помощь пострадавшему. Арбитр увёл команды в раздевалки, но потом возобновил встречу.

Видео эпизода с остановкой матча:

В добавленное к первому тайму время с передачи Гарри Кейна отличился Сон Хын Мин.

Гол Сона:

Концовку встречи «сороки» доигрывали в меньшинстве. На 83-й минуте вторую жёлтую карточку заработал полузащитник Джонджо Шелви.

На 89-й минуте встречи автогол забил защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер.

В девятом туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» проведёт выездной матч с «Вест Хэм Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Уилсон – 2'   1:1 Н'Домбеле – 17'   1:2 Кейн – 22'   1:3 Мин – 45+4'   2:3 Дайер – 89' (автогол)
Удаления: Шелви – 83' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021