«Ньюкасл» уступил «Тоттенхэму» в первом матче после покупки клуба саудовцами

Сегодня, 17 октября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Гости одержали победу со счётом 3:2.



Первый мяч в матче был забит уже на 2-й минуте. Отличился нападающий «сорок» Каллум Уилсон, ему ассистировал Хавьер Манкильо.

Гол Уилсона в ворота «Тоттенхэма»:

Однако уже на 17-й минуте матча полузащитник «шпор» Тангай Н’Домбеле забил гол с передачи Серхио Регилона и сравнял счёт.

Видео ответного гола Н'Домбеле:

Через пять минут Гарри Кейн вывел свою команду вперёд, голевую передачу на форварда отдал Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Гол нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна:

На 41-й минуте матча арбитр Андре Марринер остановил игру из-за того, что одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Медики «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» побежали оказывать помощь пострадавшему. Арбитр увёл команды в раздевалки, но потом возобновил встречу.

Видео эпизода с остановкой матча:

В добавленное к первому тайму время с передачи Гарри Кейна отличился Сон Хын Мин.

Гол Сона:

Концовку встречи «сороки» доигрывали в меньшинстве. На 83-й минуте вторую жёлтую карточку заработал полузащитник Джонджо Шелви.

На 89-й минуте встречи автогол забил защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер.

В девятом туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» проведёт выездной матч с «Вест Хэм Юнайтед».