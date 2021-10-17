Турнирная таблица РПЛ: «Сочи» поднялся на 2-е место, «Химки» покинули последнее

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 11-го тура. По итогам 11 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга набрал 23 очка. В 11-м туре питерцы уступили тульскому «Арсеналу», но остались на 1-м месте.



На 2-е место поднялся «Сочи», который обыграл «Ростов» со счётом 3:2. Сочинцы набрали 21 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (20), сыгравшее вничью со «Спартаком» (20).



На 4-е место поднялся ЦСКА, обыгравший в 11-м туре «Урал» со счётом 1:0. У москвичей теперь 20 очков. Далее располагаются «Локомотив» и «Краснодар», набравшие по 18 очков. А на 7-м месте находится «Спартак» (17).



«Крылья Советов», обыгравшие в 11-м туре «Нижний Новгород» со счётом 2:0, набрали 16 очков и поднялись на 8-е место. «Рубин» находится на 9-м (15), а далее располагается «Нижний Новгород» (14).



«Ахмат» в 11-м туре уступил «Химкам» со счётом 0:2, грозненцы, набрав 12 очков, находятся на 11-м месте. Столько же очков у «Арсенала», занимающего 12-е место. В зоне стыковых матчей находятся «Химки» (11) и «Урал» (9). Также девять очков набрали «Ростов» и «Уфа», они находятся в зоне вылета.