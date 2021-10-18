Экс пресс-атташе «Анжи»: Хабиб почти спас клуб. Был близок к приводу арабских инвесторов

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал, что знаменитый боец ММА Хабиб Нурмагомедов едва не привёл в клуб арабских инвесторов.

«Я точно знаю, что Хабиб был очень близок к тому, чтобы спасти «Анжи». Пару лет назад он практически нашёл решение вопроса. Нурмагомедов почти привёл в клуб арабских инвесторов. Из-за определённых причин в последний момент всё сорвалось. Эти причины от него не зависели. Потом он бросил это дело, потому что бессмысленно. Сейчас, кстати, он стал поддерживать махачкалинский «Легион».

С одной стороны, мне это не очень понятно, с другой – я понимаю, что основания были. После той истории его пути с «Анжи» разошлись. После этого он выбрал «Легион», потому что с ним общается Шамиль Лахиялов. Хабиб им слегка помогает медийно — но, естественно, не так, как хотел помочь «Анжи». В целом у меня к нему хорошее отношение. Я же проводил его чествование в Махачкале, когда он выиграл пояс. Я был организатором, координировал все службы, постоянно был с Хабибом, объяснял ему программу и так далее. Я много с ним общался в тот вечер. Нурмагомедов – классный чувак, у него отличное чувство юмора, он хорошо общается, максимально простой. Понимает, что образование — это важно, что надо не только драками заниматься.

В то же время я категорически не согласен с его позицией, которая была по отмене концертов – по той истории с Кридом. Со своими постами в «Инстаграме» он тоже периодически промахивается. Думаю, Хабиб до сих пор не понимает, насколько большое у него влияние на аудиторию, какая у него цитируемость. Внутри он остался всё тем же простым махачкалинским парнем, а по факту является крупнейшим лидером мнений для огромного числа людей. Ему совершенно точно нужен человек рядом, профессионал, который помогал бы с соцсетями, фильтровал бы какие-то вещи, подсказывал, что писать стоит, а что — нет. Обидно, что те ресурсы, в первую очередь медийные, которые у него есть, и своё влияние он мог направить в более позитивное русло. Но это его видение жизни. Большую роль тут играет вопрос религии, а осуждать такое – табу», — сказал Расулов в интервью «Чемпионату».