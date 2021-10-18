Главный тренер «Валенсии» раскритиковал судейство в матче с «Барселоной»
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Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас остался недоволен судейством в матче с «Барселоной» в чемпионате Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 9-го тура испанской Примеры и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
«Пенальти был решающим в тот момент, и это не пенальти. Я всё видел после игры. Уже на поле Гайя сказал мне, что явно коснулся мяча, и мы смогли это проверить. Игра была очень решающая. И мы никоим образом не понимаем, почему с технологией VAR был назначен штраф. Мы никак не можем понять это, и явно возмущены», — приводит слова Бордаласа Marca.
«Барселона» набрала 15 очков в 8 матчах испанской Примеры и находится на 7-м месте в турнирной таблице. «Валенсия» (12) – на 9-м месте в таблице.
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