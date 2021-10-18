Защитник «Валенсии» о судействе в матче с «Барселоной»: как всегда, они свистят, что хотят

Защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя остался недоволен судейством в матче с «Барселоной» в чемпионате Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 9-го тура испанской Примеры и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Все согласны с тем, что я получаю мяч раньше и играю. Может быть небольшой контакт с Ансу Фати, но замедленная съёмка всегда обманчива. В прошлом году они уже дали мне очень сомнительный пенальти. С одного удара они говорят, что я касаюсь мяча, а с другого, кажется, что я касаюсь его Ансу Фати. Как всегда, они свистят, что хотят», — приводит слова Гайя Marca.

«Барселона» набрала 15 очков в 8 матчах испанской Примеры и находится на 7-м месте в турнирной таблице. «Валенсия» (12) – на 9-м месте.