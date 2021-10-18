Кин: мой гол «Роме?» Хорошо, что мяч залетел в сетку, я не особо думал об этом

Форвард туринского «Ювентуса» Мойзе Кин прокомментировал победу над «Ромой» в матче восьмого тура Серии А со счетом 1:0. Кин стал автором единственного гола.
«Мой гол? Хорошо, что мяч залетел в сетку, я не особо думал об этом. Я просто прыгал и бил в направлении дальней штанги. Главное — мы добились победы и заработали три очка. Я могу играть более-менее на всех позициях в атаке. Мне просто нужно быть готовым, когда тренер попросит меня сделать это», — цитирует Кина Football Italia.
Добавим, у «Ромы» на 44-й минуте пенальти не реализовал Жордан Верету, с его ударом справился Войцех Щенсны. После восьми матчей «Рома» с 15 очками занимает четвёртое место в чемпионате Италии, а «Ювентус» с 14 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.
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