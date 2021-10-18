Опубликована символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшим футболистом тура стал нападающий «Зенита» Малком, получивший оценку 9,1. В матче 11-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» бразилец провёл на поле все 90 минут и отдал результативную передачу на форварда Артёма Дзюбу. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Сборная тура: Антон Коченков («Арсенал») — 8,1, Марио Фернандес (ЦСКА) — 7,6, Иван Ордец («Динамо») — 8,1, Максим Карпов («Химки») — 8,0, Тонни де Вильена («Краснодар») — 7,8, Малком («Зенит») — 9,1, Кингз Кангва («Арсенал») — 8,4, Оливер Абильгор («Рубин») — 8,1, Чидера Эджуке (ЦСКА) — 8,9, Владислав Сарвели («Крылья Советов») — 8,4, Матео Касьерра («Сочи») — 8,2.
Фото: WhoScored
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