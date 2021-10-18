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Сергей Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал»

Сергей Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал»
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УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал», сообщается на официальном сайте организации.

Встречу швейцарского клуба и испанской команды обслужит бригада судей из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Алексей Кульбаков. За VAR будет отвечать российский судья Виталий Мешков, которому поможет английский арбитр Крис Кавана.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Янг Бойз» — «Вильярреал» состоится 20 октября на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответный матч команды проведут 2 ноября на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания).

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