Сергей Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал»

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал», сообщается на официальном сайте организации.



Встречу швейцарского клуба и испанской команды обслужит бригада судей из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Алексей Кульбаков. За VAR будет отвечать российский судья Виталий Мешков, которому поможет английский арбитр Крис Кавана.



Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Янг Бойз» — «Вильярреал» состоится 20 октября на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответный матч команды проведут 2 ноября на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания).