Сергей Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал»
Поделиться
УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал», сообщается на официальном сайте организации.
Встречу швейцарского клуба и испанской команды обслужит бригада судей из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Алексей Кульбаков. За VAR будет отвечать российский судья Виталий Мешков, которому поможет английский арбитр Крис Кавана.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Янг Бойз» — «Вильярреал» состоится 20 октября на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответный матч команды проведут 2 ноября на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания).
Комментарии
- 18 октября 2021
-
12:07
-
11:58
-
11:50
-
11:39
-
11:25
-
11:17
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:38
-
10:38
-
10:37
-
10:34
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:43
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:19
-
08:37
-
08:30
-
07:54
-
07:00
-
06:20
-
05:57
-
05:13
-
04:51
-
04:16
-
03:28
Партнерский контент