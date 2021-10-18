Хавбек «Ньюкасла» — защитнику «Тоттенхэма» Регилону: спасибо за то, что ты сделал, брат

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Аллан Сент-Максимен отреагировал на поступок защитника «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилона в матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Одному из болельщиков на трибуне стало плохо во время игры. Регилон, увидев это, обратился к судье Андре Марринеру с просьбой остановить матч и дать медикам возможность оказать фанату помощь. Болельщик был доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии.
После игры Серхио написал в своём «твиттере»: «Футбол — не самое важное. Поправляйся». Сент-Максимен оставил комментарий под твитом Регилона: «Вчера мы были соперниками, но прежде всего мы — люди. Спасибо за то, что ты сделал, брат».
Видео эпизода с остановкой матча:
«Тоттенхэм» на выезде победил «Ньюкасл» со счётом 3:2.
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