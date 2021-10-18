Агент ФИФА Варга: Черчесов с удовольствием бы поработал в «Спартаке»

Футбольный агент Шандор Варга, клиентом которого является Станислав Черчесов, рассказал о предложениях, которые поступали специалисту после ухода с поста главного тренера сборной России.



«Была конкретно сборная Турции, вели переговоры и лично со мной, и со Станиславом тоже. Почему не получилось? Это ему судить. Подробности не хочу говорить, но финансы на первое место он никогда не ставил.



Клубы? Был интерес и оттуда, но я не хочу называть эти клубы. Они просили о конфиденциальности, поскольку решение не принято. По Турции принято отрицательное решение, поэтому можно говорить. А с клубами сейчас ведём переговоры, варианты есть. Но он не спешит, ставит на первое место гарантии успеха и хорошей работы.



Вариант со «Спартаком»? Ну мы бы очень не хотели труп такой молодой и красивой (смеется). А вообще это немножко обидно, я вспоминаю, как «Спартак» обыгрывал «Арсенал» со счётом 4:1, «Наполи» с Марадоной. Играли и Станислав, и Попов, и Карпин. Это была суперкоманда. Но даже когда Карпин и Черчесов работали тренерами, и тогда было лучше, чем сейчас. Конечно, обидно за «Спартак». Это родная команда Черчесова, это у него в крови и, конечно, он бы с удовольствием там работал», — цитирует Варгу «РБ Спорт».