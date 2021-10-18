«Имел я этот «Парк Рейнджерс». Появилась эмоциональная речь Григоряна перед матчем ЛЕ
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В сети появилась эмоциональная мотивационная речь бывшего главного тренера армянского «Алашкерта» Александра Григоряна перед матчем плей-офф квалификации Лиги Европы с «Рейнджерс». Несмотря на столь необычный заряд мотивации, по итогам того матча «Алашкерт» всё равно уступил шотландскому коллективу со счётом 0:1. Сейчас Григорян возглавляет женскую команду ЦСКА.
«Выходите и полные трибуны. Сегодня ты ***** стесняешься этого, а завтра вы придёте ***** как клоуны – один в одном гетре, другой ***** в другом, у второго огромная ****, третий хромает *****, фотографируете друг друга. Вы что ***** инвалидов фотографируете *****? Я имел этот «Парк Рейнджерс» *****! Имел я его!» — сказал Григорян перед матчем.
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