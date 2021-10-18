Экс-игрок «Челси» — о Менди: у клуба появился вратарь, который творит чудеса

Бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино прокомментировал игру вратаря синих Эдуарда Менди в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0).



«Челси» глубоко копнул. У них появился вратарь, который творит чудеса. Кто-то может сказать, что трансфер Менди — один из лучших в истории «Челси».



«Он перешёл из «Ренна» за € 20 млн и влился в команду. Он не проявлял никаких признаков беспокойства и нервозности.



Матч с «Брентфордом» заставил подумать — «вау»!



Кто бы ни принял решение о трансфере, я подозреваю, что это был Петр Чех, потому что он был вратарем в «Ренне» и знает многих людей в этом футбольном клубе. Вероятно, он сыграл решающую роль в том, чтобы заполучить Менди», — цитирует Каскарино Talksport.



Напомним, Менди получил приз лучшему вратарю сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Также 29-летний сенегалец был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов — 2020/2021. Менди номинирован на приз имени Льва Яшина, вручающийся лучшему вратарю мира.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Менди принял участие в семи матчах, пропустил три мяча и четыре раза оставил ворота на замке.