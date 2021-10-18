Вернидуб: энтузиазм после матча с «Реалом» может сыграть с «Шерифом» злую шутку

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с итальянским «Интером».

«Энтузиазм после матча с «Реалом» может сыграть с нами злую шутку. Опасаюсь слишком большого внимания средств массовой информации. Лучше оставаться в тени. В Милане и в ответной встрече будет тяжело, «Интер» играет иначе, чем «Реал» и «Шахтёр». У них есть новая схема для нас, с тремя защитниками и пятью полузащитниками. Надеюсь, мои ребята осознают это», — цитирует Вернидуба PassioneInter со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Интер» примет «Шериф» завтра, 19 октября. Матч начнётся в 22:00 мск. «Шериф», который набрал 6 очков, лидирует в таблице группы, «Интер» (1) — третий.