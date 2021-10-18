Иньеста: «Барселона» может выиграть «класико» и Примеру
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, выступающий в настоящее время за японский «Виссел Кобе», рассказал о перспективах каталонского клуба.
«Думаю, что болельщики «Барселоны» всегда настроены оптимистично, тем более, когда это касается на «класико». Они будут с нетерпением ждать игры, хорошей игры и победы.
У «Барселоны» хороший состав для того, чтобы выиграть «класико» и Примеру. Я надеюсь, что они сыграют хорошо и возьмут три очка», — цитирует Иньесту ESPN.
Встреча 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал» пройдёт 24 октября. Начало матча – 17:15 мск.
После восьми сыгранных туров в чемпионате Испании каталонцы располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе.
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