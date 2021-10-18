Организатор рейса, во время которого погиб нападающий Эмилиано Сала, признал вину

66-летний Дэвид Хендерсон, являвшийся организатором рейса для нападающего Эмилиано Сала, летевшего из Франции в Уэльс, признал вину, сообщает Daily Mail.
Хендерсон обвиняется в халатности, которая привела к гибели пилота и футболиста. Посредник признал, что у пилота Дэвида Ибботсона не было соответствующего разрешения для данного вида полётов. Завтра, 19 октября, должен начаться судебный процесс над Хендерсоном.
Напомним, Сала завершал свой трансфер из «Нанта» в «Кардифф Сити» за € 17 млн. Игрок стал самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января 2019 года форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с экранов радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.
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