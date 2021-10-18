«Фиорентина» без Кокорина проиграла «Венеции»

Сегодня, 18 октября, в матче 8-го тура итальянской Серии А «Венеция» принимала «Фиорентину». Игра проходила на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Массими. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку команды на этот матч из-за перенапряжения мышц.

«Венеция» открыла счёт в матче на 36-й минуте. Автором единственного гола стал Маттиа Араму, ассистировал ему Тома Анри. «Фиорентина» владела территориальным преимуществом, но вскрыть оборонительные редуты соперника не смогла. А на 77-й минуте «фиалки» и вовсе остались в меньшинстве после удаления Рикардо Соттиля. Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Венеции».

Благодаря этой победе «Венеция» поднялась из зоны вылета на 15-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков в 8 матчах. «Фиорентина» (12) – на 9-м месте.