Мартинес, Джеррард и Эмери – основные претенденты на пост главного тренера «Ньюкасла»

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» всё ещё находится в поисках нового главного тренера, сообщает The Times.



По информации источника, вместо Стива Брюса, который возглавляет команду на данный момент, главным тренером «сорок» может стать наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард или Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал». Брюс продолжит работать с командой пока не найдётся подходящий преемник.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.



По итогам восьми туров АПЛ «Ньюкасл» располагается на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. Набрав три очка, подопечные Брюса по-прежнему не имеют побед в новом сезоне.