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Джейми Реднапп: «Ньюкаслу» нужно усиление уже зимой. В противном случае их ждёт вылет

Джейми Реднапп: «Ньюкаслу» нужно усиление уже зимой. В противном случае их ждёт вылет
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Бывший английский футболист Джейми Реднапп не считает нынешний состав «Ньюкасл Юнайтед» конкурентоспособным на уровне АПЛ.

«Ньюкаслу нужно большое трансферное окно. Причём я говорю о зимнем трансферном окне. Уже в январе им нужно привлечь несколько футболистов, которые сразу же должны стать костяком команды. «Ньюкасл» в своём нынешнем составе является одним из фаворитов на вылет — это видно по ошибкам, которые они совершают от тура к туру. Да, новый тренер может что-то поменять, но и это будет тяжело сделать без усиления.

Стив Брюс? Когда я смотрю на него, то мне кажется он мечтает об увольнении. Ему хочется как можно быстрее избавиться от страданий — в этом клубе он сделал всё что мог. Да, Брюс просто не хочет продолжать находиться в команде», — цитирует Реднаппа Sky Sports.

По итогам восьми туров АПЛ «Ньюкасл» располагается на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. Набрав три очка, подопечные Брюса по-прежнему не имеют побед в новом сезоне.

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