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«Манчестер Сити» хочет получить от «Барселоны» за Стерлинга € 80 млн

«Манчестер Сити» хочет получить от «Барселоны» за Стерлинга € 80 млн
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Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг является приоритетной трансферной целью «Барселоны», однако, как сообщает Marca, испанскому будет крайне сложно осуществить этот переход.

По информации источника, сложность заключается в высоких финансовых запросах «Манчестер Сити», английский клуб хочет получить за трансфер € 80 млн.

Летом «Барселона» пыталась заполучить Стерлинга на правах аренды, однако футболист остался в Англии. Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году. Контракт игрока с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 90 млн. В июле сообщалось, что «Манчестер Сити» предложит Стерлингу и ещё пяти своим игрокам новые контракты.

В октябре Стерлинг выразил желание покинуть английский клуб в связи с отсутствием игровой практики.

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