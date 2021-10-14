Стерлинг: перешёл бы куда-нибудь ради игровой практики

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выразил желание покинуть клуб в связи с отсутствием игровой практики.

«Если бы появилась возможность перейти куда-то ради получения игровой практики, я был бы готов её рассмотреть. Как я уже говорил, футбол – главное для меня. Я ставил перед собой задачи, начиная с детства, но у меня были и мечты.

Как английский игрок, я знаком лишь с чемпионатом Англии. Я всегда думал, что однажды было бы неплохо поиграть в другом чемпионате, чтобы посмотреть, как я справлюсь с этим вызовом.

Но я не из тех, кто будет жаловаться на что-то. Я не пытался раздуть из своей ситуации большую историю. Я весь в работе и делаю то, что нужно. Я просто хочу играть и забивать голы регулярно», – приводит слова Стерлинга The Independent.