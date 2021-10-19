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«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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22:00 Мск
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Магуайр — шляпа, а в «Ньюкасле» арафатки. Разбор 8-го тура АПЛ

Магуайр — шляпа, а в «Ньюкасле» арафатки. Разбор 8-го тура АПЛ
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем восьмой тур АПЛ сезона-2021/2022. Хет-трик Фирмино и супергол Салаха, отскок «Челси» с «Брентфордом», топ-матч «Лестера» с «Манчестер Юнайтед», первый матч «Ньюкасла» после прихода шейхов.

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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл делится впечатлениями от свежего разгрома «Баварии»

Гриша в своем телеграме рассказывает, как он общался с Клаудио Раньери

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Таймкоды:
0:00 – Привет, гений
0:39 – «Ньюкасл» уже чемпион?
9:06 – У «Тоттенхэма» наконец-то отличился Кейн
21:36 – Ужасный дебют Раньери против «Ливерпуля»
33:31 – Этот «МЮ» сломался. Несите новый
48:28 – Победа «Челси» и крутая фишка от «Брентфорда»
58:16 – «Сити»: Бернарду – топ, а Грилиш даже не вышел
1:03:13 – Под конец выпуска заплетается язык

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