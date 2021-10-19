Магуайр — шляпа, а в «Ньюкасле» арафатки. Разбор 8-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем восьмой тур АПЛ сезона-2021/2022. Хет-трик Фирмино и супергол Салаха, отскок «Челси» с «Брентфордом», топ-матч «Лестера» с «Манчестер Юнайтед», первый матч «Ньюкасла» после прихода шейхов.

Cмотрите футбол в Оkko по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. АПЛ, Ла Лига, Кубок Италии и МЛС и другой спортивный контент, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Подкаст о людях, которые изменили АПЛ



Кирилл делится впечатлениями от свежего разгрома «Баварии»

Гриша в своем телеграме рассказывает, как он общался с Клаудио Раньери

Слушайте там, где удобно:

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «СберЗвук»

• в приложениях Android

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster

Таймкоды:

0:00 – Привет, гений

0:39 – «Ньюкасл» уже чемпион?

9:06 – У «Тоттенхэма» наконец-то отличился Кейн

21:36 – Ужасный дебют Раньери против «Ливерпуля»

33:31 – Этот «МЮ» сломался. Несите новый

48:28 – Победа «Челси» и крутая фишка от «Брентфорда»

58:16 – «Сити»: Бернарду – топ, а Грилиш даже не вышел

1:03:13 – Под конец выпуска заплетается язык