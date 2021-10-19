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Рангник: не понимаю, почему Россия позади Австрии, Греции, Португалии. Это нелогично

Рангник: не понимаю, почему Россия позади Австрии, Греции, Португалии. Это нелогично
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Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник признался, что считает нелогичной низкую позицию российского чемпионата в европейском футболе.

«Для меня непонятно, почему Россия позади Австрии, Греции, Португалии — это нелогично. Если Россия хочет войти в шестёрку, надо думать стратегически», — передаёт слова Рангника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Рангник стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива» в июле текущего года. Контракт рассчитан на три года.

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