Рангник: не понимаю, почему Россия позади Австрии, Греции, Португалии. Это нелогично

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник признался, что считает нелогичной низкую позицию российского чемпионата в европейском футболе.

«Для меня непонятно, почему Россия позади Австрии, Греции, Португалии — это нелогично. Если Россия хочет войти в шестёрку, надо думать стратегически», — передаёт слова Рангника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Рангник стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива» в июле текущего года. Контракт рассчитан на три года.