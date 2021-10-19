Кокорин прокомментировал победу российской команды Team Spirit на ЧМ по Dota 2
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал об увлечении компьютерными играми и прокомментировал победу российской киберспортивной команды Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2 – The International 10.
«Я никогда не играл в Dota 2, так что не понимаю в этом. За турниром The International не следил. В свободное от тренировок время стараюсь больше быть дома. В любом случае, круто, что наша команда выиграла.
Что касается увлечения CS:GO, если честно, даже не знаю, как называются турниры по ней. Просто дружу с ребятами из NAVI. Когда они играют, смотрю обзоры.
Я не настолько фанат этой игры, как может показаться. Раньше нравилось играть. Сейчас уже года два не играю», — приводит слова Кокорина VseProSport.
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