Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»

«Аталанта» опубликовала заявку команды на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед». В список из 20 футболистов попал российский полузащитник Алексей Миранчук.
Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Муссо, Мехле, Паломино, Пеццелла, Демирал, Скальвини, Ловато, Дзаппакоста, Копмейнерс, Флойлер, де Рон, Малиновский, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Иличич, Сапата, Пикколи.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Аталанта» в 2 матчах набрала 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. «Манчестер Юнайтед» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются «Янг Бойз» (3) и «Вильярреал» (1).
- 19 октября 2021
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