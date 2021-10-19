Куман высказался о предстоящем матче «Барселоны» с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Игра пройдёт завтра, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.
«Ненормально требовать выхода в четвертьфинал, полуфинал или финал. Нужно выигрывать матчи. Меня волнует только завтрашняя игра.
Сейчас есть команды, у которых более сбалансированный состав, в которых 23 игрока являются сборниками, у которых гораздо лучше экономическая ситуация… Всё оказывает своё влияние.
«Динамо» стало лучше по сравнению с прошлым годом. Мы чётко знаем, чего ожидать. От нашей игры зависит будущее клуба в Лиге чемпионов», — цитирует Кумана Marca.
В Лиге чемпионов каталонцы занимают 4-е место в группе E, команда не набрала ни одного очка.
- 19 октября 2021
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