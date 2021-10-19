Караваев: сможет ли «Зенит» стать командой-сюрпризом в группе ЛЧ? Всё возможно

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о турнирных перспективах питерской команды в Лиге чемпионов.
«Сможет ли «Зенит» стать командой-сюрпризом в группе Лиги чемпионов? Всё возможно. Считаю, дома со всеми в нашей группе мы можем играть на равных, зарабатывать очки. Одного-двух лидеров «Зенита» выделять не хотел бы — прежде всего важна командная игра. Будем верить в себя, пахать на поле и отрабатывать друг за друга.
В прошлом сезоне российские клубы выступили в еврокубках неудачно, надо это исправлять. Зарабатывать как можно больше евроочков для России, и в первую очередь именно «Зенит» должен выступить достойно», — цитирует Караваева Tuttosport.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 19 октября 2021
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