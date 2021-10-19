Орлов: у «Зенита» лучшая база, лучший город, лучший тренер. Всё лучшее! Понимаете?

Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил выступление «Зенита» в чемпионате России.

«У «Зенита» два поражения кряду — это многовато для лидера. Но надо сказать, что все остальные играют в пользу «Зенита». Так что спасибо им за это.



Когда Клаудиньо вышел на замену в матче с «Арсеналом», игра «Зенита» преобразилась. Он стал лидером, лучший в команде по созиданию. Бразилец делает все передачи, и сразу есть какая-то перспектива развития комбинации. Таких игроков у нас просто единицы. Только Малкома можно вспомнить.



«Зенит» на первом месте в РПЛ, но если будем равнять себя по нашему чемпионату, то ничего никогда не выиграем. Мы должны быть впереди. У нас лучшая база, лучший город, лучший тренер. Всё лучшее! Понимаете? Поэтому надо быть лучшими на футбольном поле. Надо об этом не забывать», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».