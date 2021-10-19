Барриос: хочу ещё много лет биться вместе с «Зенитом» за самые высокие награды

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал продление контракта с петербургским клубом.
«Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета этого клуба, и очень хочу продолжить отдавать всего себя на поле и делать всё, на что способен, чтобы достигать наших целей вместе с командой.
Я не обращал внимания ни на какие слухи и всегда был на 100% сосредоточен на «Зените». Моя главная задача — показывать лучшую свою игру в каждом матче и приносить пользу команде. Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт, потому что хочу ещё много лет биться вместе с «Зенитом» за самые высокие награды и ещё много раз стать чемпионом.
Мне и моей семье очень комфортно в этом городе, дочка и жена давно адаптировались к погоде, они счастливы — всё это позволяет мне лучшим образом проявлять себя в спортивном плане и приносить максимум пользы команде. Надеюсь, так будет и впредь. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Зенита» за невероятную поддержку и любовь, которую чувствую от них с самых первых дней. Вы лучшие!» — приводит слова Барриоса пресс-служба «Зенита».
- 19 октября 2021
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