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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» нацелились на нападающего Исака из «Реала Сосьедад»

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» нацелились на нападающего Исака из «Реала Сосьедад»
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Нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге по окончании нынешнего сезона. В услугах 22-летнего шведа заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», сообщает fichajes.net.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хотел бы приобрести футболиста. Благодаря подписанию форварда тренер рассчитывает усилить линию нападения команды.

В «Манчестер Юнайтед» также рассматривают возможность приобретения шведа. «Красные дьяволы» видят в Исаке преемника Криштиану Роналду на позиции нападающего.

Исак выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 40 млн.

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