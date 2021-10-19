«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» нацелились на нападающего Исака из «Реала Сосьедад»

Нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге по окончании нынешнего сезона. В услугах 22-летнего шведа заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», сообщает fichajes.net.
По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хотел бы приобрести футболиста. Благодаря подписанию форварда тренер рассчитывает усилить линию нападения команды.
В «Манчестер Юнайтед» также рассматривают возможность приобретения шведа. «Красные дьяволы» видят в Исаке преемника Криштиану Роналду на позиции нападающего.
Исак выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 40 млн.
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