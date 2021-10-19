Серхио Агуэро объяснил, почему взял 19-й номер в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, почему взял 19-й номер в каталонском клубе.



«Это номер, который у меня был на чемпионате мира для игроков в возрасте до 20 лет в Нидерландах. Также я играл под ним в сборной.



У Месси был 10-й номер, и когда Пике и другие игроки сказали мне о десятке, я уже попросил 19-й. 10-й номер хорошо подходит Фати.



Он возвращается с воодушевлением после травмы. Фати молод и талантлив, это может нам помочь», — цитирует Агуэро Football Espana.



Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее у него истёк контракт с «горожанами», за которых он выступал на протяжении 10 лет.