Серхио Агуэро объяснил, почему взял 19-й номер в «Барселоне»
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, почему взял 19-й номер в каталонском клубе.
«Это номер, который у меня был на чемпионате мира для игроков в возрасте до 20 лет в Нидерландах. Также я играл под ним в сборной.
У Месси был 10-й номер, и когда Пике и другие игроки сказали мне о десятке, я уже попросил 19-й. 10-й номер хорошо подходит Фати.
Он возвращается с воодушевлением после травмы. Фати молод и талантлив, это может нам помочь», — цитирует Агуэро Football Espana.
Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее у него истёк контракт с «горожанами», за которых он выступал на протяжении 10 лет.
Новость по темеСерхио Агуэро объяснил, почему не взял 10-й номер в «Барселоне»
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