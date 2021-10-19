Перейра: знаю, что мы намереваемся выиграть «Спартак» в завтрашнем матче

Полузащитник английского «Лестера» Рикарду Перейра рассказал о настрое на завтрашний матч с московским «Спартаком».
«Что знаю о «Спартаке»? Я знаю Руя Виторию, он был моим первым тренером. Сезон начался у «Спартака» не так, как им бы хотелось, они вылетели из Лиги чемпионов. Ещё знаю, что мы намереваемся выиграть у них в завтрашнем матче. Общался с Марио Фернандесом о России, о его карьере, но это было давно. Витория любит быть близким к игрокам, вселять в них уверенность, вселять лучшие качества.
Моя команда очень довольна результатом в последнем матче, нам был важен этот результат. Сейчас постараемся поймать этот момент и прогрессировать дальше. Главная сила «Спартака» — это их команда, надо опасаться всех. Мы выиграли матч с «Наполи», блестящую победу «Спартака», — передаёт слова Перейры корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 19 октября 2021
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
20:57
-
20:56
-
20:55
-
20:45
-
20:44
-
20:42
-
20:42
-
20:31
-
20:26
-
20:23
-
20:13
-
20:08
-
19:53
-
19:49
-
19:44
-
19:43
-
19:24
-
19:23
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:49
-
18:38
-
18:34
-
18:19
-
18:17
-
18:11
-
18:05
-
18:05