Перейра: знаю, что мы намереваемся выиграть «Спартак» в завтрашнем матче

Полузащитник английского «Лестера» Рикарду Перейра рассказал о настрое на завтрашний матч с московским «Спартаком».

«Что знаю о «Спартаке»? Я знаю Руя Виторию, он был моим первым тренером. Сезон начался у «Спартака» не так, как им бы хотелось, они вылетели из Лиги чемпионов. Ещё знаю, что мы намереваемся выиграть у них в завтрашнем матче. Общался с Марио Фернандесом о России, о его карьере, но это было давно. Витория любит быть близким к игрокам, вселять в них уверенность, вселять лучшие качества.



Моя команда очень довольна результатом в последнем матче, нам был важен этот результат. Сейчас постараемся поймать этот момент и прогрессировать дальше. Главная сила «Спартака» — это их команда, надо опасаться всех. Мы выиграли матч с «Наполи», блестящую победу «Спартака», — передаёт слова Перейры корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.