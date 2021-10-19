«Шахтёр» — «Реал»: Кривцов забил автогол
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Мадридский «Реал» вышел вперёд в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром». На 38-й минуте защитник донецкой команды Сергей Кривцов срезал мяч в собственные ворота после флангового навеса.
«Реал» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА. «Шахтёр» (1) – на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
Встреча группы D проходит на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина), стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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