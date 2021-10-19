«Интер» — «Шериф»: де Врей увеличил преимущество

Сегодня, 19 октября, проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Шериф». Встреча группы D началась в 22:00 по московскому времени. Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шериф».
Защитник «Интера» де Врей увеличил преимущество хозяев поля. После скидки Думфриса де Врей изловчился под удар с лёта и отправил мяч в сетку ворот, забив 3-й гол итальянского клуба.
Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Йоей Кой.
В первых двух матчах «Шериф» обыграл «Шахтёр» (2:0) и «Реал» (2:1). «Интер» проиграл «Реалу» (0:1) и сыграл вничью с «Шахтёром» (0:0). После двух туров «Шериф», который набрал 6 очков, возглавляет турнирную таблицу группы D, «Интер» (1) — третий. Второе место занимает «Реал» (3), четвёртое — донецкий «Шахтёр» (1).
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