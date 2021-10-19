«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов, в игре было забито 5 мячей

Сегодня, 19 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Ливерпуль». Гости одержали победу – 3:2.
Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На 13-й минуте встречи полузащитник Наби Кейта удвоил преимущество красных.
На 20-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн с передачи Коке забил гол и сократил отставание «матрасников» в счёте. После просмотра момента с забитым мячом на VAR судья Даниэль Зиберт засчитал взятие ворот. На 34-й минуте Гризманн сравнял счёт в матче. Ему ассистировал Жоау Феликс.
На 52-й минуте арбитр удалил Антуана Гризманна за фол на форварде «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
На 77-й минуте матча судья поставил пенальти в ворота «Атлетико». Одиннадцатиметровый удар реализовал Мохамед Салах.
Встречу обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ему помогали ассистенты Рафаэль Фольтин и Лассе Кословски. Резервный рефери – Свен Яблонски.
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